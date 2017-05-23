Владимир Крикунов – о сборной России: Не нужно сейчас что-то менять

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал «Советскому спорту» информацию о возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России.

– Квартальнов может и готов для работы со сборной России, но команда Знарка показала хорошую игру на этом чемпионате. Выиграли бронзу. Да, шведы стали чемпионами, но посмотрите, сколько у них профессионалов из НХЛ играло на этом турнире. У канадцев вообще все энхаэловцы были. Поэтому все закономерно.

Я думаю, что Знарку нужно продолжать работать со сборной и дальше. А так… Ну придет новый человек, начнет все перестраивать. А будет ли лучше? Непонятно. Одно дело в ЦСКА с молодыми играть в тот хоккей, в который играли армейцы при Квартальнове, другое дело – со сборной работать. Повторюсь, на этом чемпионате сборная играла в хоккей. Не нужно сейчас что-то менять. Дальше будет только лучше.