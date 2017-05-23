Владимир Путин: Россия проведет Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровне

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино отметил, что российская сторона во время проведения Кубка Конфедераций и чемпионата мира создаст все необходимые условия для любителей футбола и для спортсменов.

- Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне, - приводит слова президента России ТАСС.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.