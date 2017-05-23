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Алексей Казаков: Победа в Лондоне оказалась не монетизированной

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший игрок сборной России Алексей Казаков прокомментировал развитие волейбола в стране.

«Если ты не хочешь играть за сборную – это на твоей совести. Загонять такого человека в сборную смысла нет, работая из-под палки он будет лишь приносить вред, отбывать номер. Когда мне было 15 лет, мне сны снились, что я выхожу на площадку в майке сборной – настолько это тогда было престижно. Вот это главное. Нужно популяризировать волейбол, чтобы у нынешних мальчишек был стимул попасть в сборную. А мы что? После Олимпиады волейбол просто исчез с экранов. Раньше каждый выходной волейбол показывали по общедоступному телеканалу, сейчас – по большим праздникам. Только в интернете. Мы столько шли к этой олимпийской победе в Лондоне, но не воспользовались ею, никак не монетизировали. Нужно поднимать национальный чемпионат, раскручивать его. Это важно. И не в деньгах дело, просто этим никто не занимается. Боюсь, что наш волейбол может постигнуть участь гандбола. Крутой, зрелищный вид спорта, были олимпийские победы у мужчин и женщин, но он просто никому не нужен – его так и не раскрутили. Нужна профессиональная лига. В баскетболе появилась Единая лига ВТБ. Всё заработало, забурлило, они на слуху и на виду. А мы говорим, что у нас нет денег. Они и не появятся, если ничего не делать. В Италии, например, есть федерация, а есть лига клубов, в Польше такая же система. И чемпионаты неплохие, и сборные в числе лучших в Европе», – сказал Казаков в интервью «БИЗНЕС Online».

За свою карьеру Казаков провёл 276 официальных матчей за сборную России, в 1998 году был признан лучшим игроков страны.

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