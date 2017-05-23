Александр Тарханов: Павлюченко покидает «Урал» по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, почему нападающий Роман Павлюченко принял решение покинуть команду.

«Роман по семейным обстоятельствам покидает нашу команду. Что касается того, продолжит ли он карьеру или будет завершать - он сам еще не знает. Он попрощался с командой, его тепло проводили», - цитирует Тарханова «Р-Спорт».

В минувшем сезоне 35-летний форвард провел в чемпионате России 21 матч и забил четыре мяча.



