Жозе Моуринью: Жертвы теракта в Манчестере – в наших сердцах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил соболезнования жертвам теракта на «Манчестер Арене».

«Мы все очень опечалены в связи с трагическими событиями прошлой ночью. Мы не можем выбросить из наших умов и сердец жертвы и их семьи. У нас есть работа – мы должны отправиться в Швецию и выполнить ее. Жаль, что мы не можем лететь в состоянии счастья, в котором всегда пребываем перед большой игрой. За то короткое время, что я здесь, я уже знаю, что жители Манчестера сплотятся вместе как один», – приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».

Напомним, в понедельник проходил концерт американской певицы Арианы Гранде в комплексе «Манчестер Арена», где произошел теракт, в результате которого 22 человека погибли и около 60 получили ранения.

Финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» состоится 24 мая в Кардиффе.