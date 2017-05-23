Илья Воробьев: Крис Ли покинет «Металлург»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев сообщил, защитник Крис Ли покинет команду.
«Сейчас в «Металлурге» идет обсуждение состава к новому сезону. Если говорить персонально об игроках, то у нас идет диалог с Данисом Зариповым и его агентом. Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей, из-за чего ему нужно играть либо за океаном, либо в Швейцарии», - цитирует Воробьева «Спорт FM».
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