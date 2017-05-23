Троелс «SyndereN» Нильсен анонсировал новую команду
Датчанин Троелс «SyndereN» Нильсен представил состав команды под названием Crescendo.
Team Crescendo pic.twitter.com/3nT1Pkh00L— Troels Nielsen (@syndereNDota) 23 мая 2017 г.
В коллектив также вошли Джерри «EGM» Лундквист, Джон «13abyKnight» Андерсен, Йоаким «Akke» Актералл и Стив «Excalibur» Йе.
Akke и Excalibur ранее выступали за Horde, EGM играл в The Alliance, 13abyKnight являлся игроком Cloud9, а SyndereN представлял Ninjas in Pyjamas.
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