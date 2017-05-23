Президент «Торпедо»: Свяжемся с Павлюченко, узнаем его планы

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб свяжется с нападающим Романом Павлюченко по поводу возможного сотрудничества.

Сегодня Павлюченко сообщил, что решил не продлевать соглашение с «Уралом» и намерен вернуться в Москву.

«Рома - хороший футболист, но надо понять, чего он хочет в Москве - жить, играть. Свяжемся с ним, узнаем его настроение, планы, - цитирует Тукманова ТАСС. - Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы? Думаю, сегодня для Ромы это не главное, если обстоятельства вынуждают его быть в Москве».

В минувшем сезоне 35-летний форвард провел в чемпионате России 21 матч и забил четыре мяча.