Президент УЕФА выразил соболезнования семьям жертв атаки в Манчестере

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что шокирован вчерашними событиями в Манчестере.

– Я глубоко опечален ужасной террористической атакой в Манчестере вчерашней ночью. Это шокировало меня, так много невинных людей потеряли свои жизни. Я бы хотел выразить соболезнования семьям жертв атаки, -– приводит слова главы УЕФА официальный сайт организации.

Напомним, в понедельник проходил концерт американской певицы Арианы Гранде в комплексе «Манчестер Арена», где произошел теракт, в результате которого 22 человека погибли и около 60 получили ранения.

Напомним, финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 24 мая в Кардиффе, трофей разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».