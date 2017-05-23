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Дмитрий Чернышенко: Клубам КХЛ, не отвечающим новым стандартам, возможно, придется выступать в других лигах

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о готовности руководства лиги пойти на непопулярные меры, чтобы оздоровить финансовую ситуацию.

«Нужно стремиться к самоокупаемости. Лига третий год показывает прибыль, но клубы на 52% зависят от госфинансирования. Мы можем и должны с нашим продуктом, КХЛ, зарабатывать на азиатских и тихоокеанских рынках, но при этом нужно снижать затраты. Это за счет потолка зарплат. И, возможно, мы будем применять непопулярные меры. Клубам, которые будут не подходить под новые стандарты, возможно, придется выступать в других лигах», - заявил Чернышенко на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в Краснодаре.

По словам Чернышенко, «в целом это будет приводить к реальному снижению бюджетных средств».

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