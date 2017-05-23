Виталий Смирнов: На этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал, что На этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву для оказания поддержки налаживанию этого процесса тестирования.

- 18 мая на заседании в Монреале принято решение о возобновлении функции тестирования РУСАДА. На этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву для оказания поддержки налаживанию этого процесса, - цитирует Смирнова «Р-Спорт».

Напомним, накануне WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.