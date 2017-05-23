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Олимпийский комитет России выразил соболезнования по поводу теракта в Манчестере

Источник:  ОКРКомментарии

Олимпийский комитет России выразил соболезнования всем, кто пострадал или потерял близких в результате теракта в Манчестере.

«В этот тяжелый день мы скорбим вместе с британским народом по погибшим и желаем выздоровления пострадавшим от взрыва. Уже ясно, что победить терроризм можно только общими усилиями. Олимпийское движение во все времена было мощной объединяющей силой, которая останавливала войны и спасала человеческие жизни. В этом важнейшая миссия Олимпизма», – говорится в официальном сообщении на сайте организации.

Напомним, в понедельник проходил концерт американской певицы Арианы Гранде в комплексе «Манчестер Арена», где произошел теракт, в результате которого 22 человека погибли и около 60 получили ранения.

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