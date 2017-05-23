Сергей Рыжиков: Связываю свое будущее именно с «Рубином»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги минувшего сезона.

«Сезон вышел мягко говоря не очень удачным. Но несмотря на это, я связываю свое будущее именно с «Рубином». Я подписал контракт с казанским клубом еще на один год. Планирую его отработать до конца, а потом уже будем думать», - цитирует голкипера «Спорт FM».

Напомним, 36-летний Рыжиков присоединился к «Рубину» в январе 2008 года. В дебютный сезон выступления в Казани вратарь помог «Рубину» завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение. В составе «Рубина» Рыжиков является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовый призером чемпионата России (2010).