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Сергей Рыжиков: Связываю свое будущее именно с «Рубином»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги минувшего сезона.

«Сезон вышел мягко говоря не очень удачным. Но несмотря на это, я связываю свое будущее именно с «Рубином». Я подписал контракт с казанским клубом еще на один год. Планирую его отработать до конца, а потом уже будем думать», - цитирует голкипера «Спорт FM».

Напомним, 36-летний Рыжиков присоединился к «Рубину» в январе 2008 года. В дебютный сезон выступления в Казани вратарь помог «Рубину» завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение. В составе «Рубина» Рыжиков является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовый призером чемпионата России (2010).

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