Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в Торонто

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.

– Мария является победительницей турниров Большого шлема и любимицей болельщиков. Она отбыла свою дисквалификацию, и мы знаем, что гости турнира будут рады увидеть ее игру, – приводит слова директора турнира в Торонто Карл Хейл официальный сайт соревнований.

Напомним, что Шарапова находится на 173-й строчке рейтинга WTA.