«Советский спорт» разыгрывает билеты на Кубок конфедераций!
Публичная страница «Советского спорта» Вконтакте разыгрывает билеты на главное футбольное событие этого лета – Кубок конфедераций.
FIFA любезно предоставила нам билеты, которые можете выиграть именно Вы!
Всего мы разыгрываем три пары билетов:
18 июня. Камерун – Чили
25 июня. Чили – Австралия
2 июля. Матч за 3-е место
Для получения шанса на выигрыш билетов нужно выполнить все условия конкурсного поста.
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