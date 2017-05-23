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«Советский спорт» разыгрывает билеты на Кубок конфедераций!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Публичная страница «Советского спорта» Вконтакте разыгрывает билеты на главное футбольное событие этого лета – Кубок конфедераций.

FIFA любезно предоставила нам билеты, которые можете выиграть именно Вы!

Всего мы разыгрываем три пары билетов: 

18 июня. Камерун – Чили 
25 июня. Чили – Австралия
2 июля. Матч за 3-е место 

Для получения шанса на выигрыш билетов нужно выполнить все условия конкурсного поста.

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