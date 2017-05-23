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Елена Исинбаева: Увлечение киберспортом - огромная проблема подрастающего поколения

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что увлечение киберспортом является проблемой для подрастающего поколения.

- Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков – это занятие киберспортом. Сегодня дети выходят во двор – с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами. Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом. У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки, - передает слова Исинбаевой «Р-Спорт».

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