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Московское «Динамо» не рассматривает вариант приглашения Павлюченко

Источник:  ТАССКомментарии

Главный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин сообщил, что клуб не интересуется нападающим Романом Павлюченко.

Ранее сегодня 35-летний форвард сообщил, что решил не продлевать отношения с «Уралом» и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.

«Мы не рассматривали вариант его приглашения, в нашем шорт-листе фамилия Павлюченко не фигурировала», - сказал Голубин.

Напомним, «Динамо» спустя год вернулось в российскую премьер-лигу.

Павлюченко перешел в «Урал» в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч и забил четыре мяча.

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