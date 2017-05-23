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Джанлуиджи Буффон: Я – одна из любимых жертв Тотти

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ромы» Франческо Тотти.

«Я – одна из любимых жертв Тотти. Мы часто играли друг против друга, оба выступали за сильные команды, поэтому неизбежно, что он забил много голов. Некоторые из которых, хоть я не могу сказать, что было приятно их пропустить, были так красивы, что я бы испортил шедевр, если бы не пропустил их!» – приводит слова Буффона портал Football Italia.

Напомним, что 40-летний Тотти может завершить карьеру по окончании сезона. 

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