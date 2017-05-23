«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон 2017/18 (фото)

читайте также

Французкая полиция провела обыски домов Ди Марии и Пасторе Сотрудники французкой жандармерии провели обыски домов игроков «Пари Сен-Жермен», Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.

«Арсенал» ведет борьбу с «ПСЖ» за защитника «Реала» Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Эктора Бельерина. Об этом сообщает Don Balon.

Ди Мария хочет вернуться в «Реал» Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов сменить клубную прописку грядущим летом.

Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все команды, которые при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадут в первую корзину.

«ПСЖ» упустил победу над «Каном» Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции не смогли обыграть «Кан».

Юлиан Дракслер: Озилу понравилось бы жить и играть во Франции Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер надеется на то, что его товарищ по национальной команде Месут Озил сменит клуб в летнее трансферное окно.

Ди Мария близок к переходу в «Интер» Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси» Наставник «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

Хесе Родригес: Мне хочется остаться в «Лас-Пальмасе», но все зависит от «ПСЖ» Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, выступающий за испанский клуб на правах аренды, выразил желание остаться в примере.

Кавани признан лучшим игроком чемпионата Франции Уругвайский нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком сезона чемпионата Франции, сообщает профсоюз футболистов Франции.

Модрич может вернуться в АПЛ Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона.

Футболисты «ПСЖ» забили пять безответных мячей в Сент-Этьене В матче 37-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на поле своего стадиона уступил команде «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:5.

Защитник «ПСЖ» Курзава пропустит остаток сезона из-за травмы Защитник «ПСЖ» Левен Курзава получил травму и выбыл до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил сам футболист в своем твиттере.

Кевин Гамейро: Звали и в «Барсу», и в «Атлетико» Французский форвард «Атлетико» Кевин Гамейро рассказал L’Equipe, почему перешел именно в этот клуб, чего от него требовал Златан Ибрагимович

«Барселона» надеется, что Месси уговорит Ди Марию перейти в каталонский клуб Руководство «Барселоны» в летнее трансферное окно планирует обновить состав первой команды.

Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере» Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.

Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летом Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon.

«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубль Матч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».

«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса «ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.