«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон 2017/18 (фото)
Французский «ПСЖ» представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт парижан.
Новая экипировка выполнена в синем цвете с бордовыми рукавами. По центру широкую полосу заменила тонкая красная линия.
Commandez dès à présent votre maillot 17/18 sur la boutique officielle ! 👕🎁 https://t.co/K5KwePkj1a pic.twitter.com/IKPi4pc21s— PSG Officiel (@PSG_inside) 23 мая 2017 г.
Напомним, что «ПСЖ» по итогам завершившегося сезона занял второе место в чемпионате Франции, уступив «Монако» по итогам турнира восемь очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически