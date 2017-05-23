Губернатор Самарской области: «Крылья Советов» должны вернуться в РФПЛ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что «Крылья Советов» должен вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

– В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу, - приводит слова Меркушкина пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, что по итогам завершившегося сезона самарский клуб, заняв 15-ю строчку в турнирной таблице, покинул РФПЛ.