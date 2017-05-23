В «Реал» перейдет 16-летний нападающий «Фламенго»
«Реал» согласовал с «Фламенго» переход 16-летнего нападающего бразильского клуба Винисиуса Жуниора, сообщается на официальном сайте мадридцев.
Трансфер официально вступит в силу летом следующего года, а пока форвард продолжить выступать за «Фламенго», воспитанником которого он является.
Жуниор имеет опыт выступления за юношеские сборные Бразилии.
В текущем чемпионате страны, в котором прошло два тура, нападающий принял участие в обеих встречах, выходя на замены в концовках.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически