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В «Реал» перейдет 16-летний нападающий «Фламенго»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

«Реал» согласовал с «Фламенго» переход 16-летнего нападающего бразильского клуба Винисиуса Жуниора, сообщается на официальном сайте мадридцев.

Трансфер официально вступит в силу летом следующего года, а пока форвард продолжить выступать за «Фламенго», воспитанником которого он является.

Жуниор имеет опыт выступления за юношеские сборные Бразилии.

В текущем чемпионате страны, в котором прошло два тура, нападающий принял участие в обеих встречах, выходя на замены в концовках.

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