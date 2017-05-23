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Александр Жуков: Национальный план создаст нетерпимость к допингу у всего общества

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал план по восстановлению антидопинговой системы в России.

– Я бы хотел поблагодарить независимую комиссию, которая подготовила важный документ, национальный план. Это комплекс мер, предусматривающий конкретные шаги по восстановлению, антидопинговой системы, которая будет реально работать. Это документ, который позволит создать нетерпимое отношение к допингу у всего нашего общества, – цитирует Жукова ТАСС.

Напомним, накануне WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.

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