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Федор Канарейкин: С такой дисциплиной у сборной России изначально не было шансов против Канады

Источник:  Лента.РуКомментарии

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею, который прошел в Кельне и Париже.

- Турнир складывался для российской команды неплохо. Та же встреча с канадцами поначалу развивалась очень благоприятно, мы запросто могли и в финал выйти, но не доработали эту игру. Итоговое третье место — это с одной стороны неплохо, но все же не успех для сборной России.

Отсутствие дисциплины не позволило рассчитывать на положительный результат. Очередное удаление в конце второго периода, которое перенеслось на третий и было реализовано канадцами, повлияло на дальнейшее развитие игры. С такой дисциплиной у сборной России изначально не было шансов против Канады. Ранняя шайба в третьем периоде породила нервозность и неуверенность в своих силах. Это же проявилось и в матче за бронзу с финнами, - приводит слова Канарейкина «Лента.ру».

Напомним, что сборная России на завершившемся мировом первенстве заняла третье место, уступив в полуфинале канадцам (2:4) и переиграв в матче за третье место сборную Финляндии (5:3).

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