Федор Канарейкин: Я бы очень хотел, чтобы на Олимпиаду приехали все сильнейшие

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал отсутствие игроков НХЛ на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

- Единственное, что могу сказать: я получил огромное удовольствие в сентябре, когда смотрел Кубок мира. Это был суперхоккей. Я бы очень хотел, чтобы на Олимпиаду тоже приехали все сильнейшие, это был бы праздник хоккея, - передает слова Канарейкина «Лента.ру».

Ранее руководство НХЛ заявило, что игроки лиги не примут участия в Олимпиаде 2018 года.