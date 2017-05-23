Владимир Путин: Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта дал оценку разработанному Независимой общественной антидопинговой комиссией плану борьбы с допингом.

- Было сделано максимум того, что можно было сделать. Согласен с предложением по поводу того, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство России. Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще, - приводит слова Путина RT.

Ранее, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал, что на этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву для оказания поддержки налаживанию этого процесса тестирования.