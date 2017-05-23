Коке переподписал контракт с «Атлетико»
Полузащитник Коке подписал новый долгосрочный контракт
с «Атлетико», сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Новое соглашение с 25-летним полузащитником
рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор хавбека с клубом действовал до
2019-го.
Напомним, что Коке является воспитанником «Атлетико». В текущем сезоне он провел в составе столичной команды 54 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять голевых передач.
Матч
Атлетико - Атлетик - 3:1 (2:0)
Голы
Торрес 8 (1:0). Торрес 11 (2:0). Уильямс 72 (2:1). Корреа 89 (3:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Эрнандес Л., Карраско (Гайтан, 70), Коке, Сауль, Габи, Тьягу (Корреа, 88), Парти, Торрес (Гамейро, 63), Гризманн
Атлетик: Арризабалага, Альварес, Балензиага, Лапорт, Сан Хосе, де Маркос, Гарсия (Сусаета, 57), Беньят (Рико, 74), Итурраспе (Уильямс, 46), Адурис, Муньяин
Предупреждения:
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
21 мая 17:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция