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Коке переподписал контракт с «Атлетико»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Полузащитник Коке подписал новый долгосрочный контракт с «Атлетико», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Новое соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор хавбека с клубом действовал до 2019-го.

Напомним, что Коке является воспитанником «Атлетико». В текущем сезоне он провел в составе столичной команды 54 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять голевых передач.

Матч

Атлетико - Атлетик - 3:1 (2:0)

Голы

Торрес 8 (1:0). Торрес 11 (2:0). Уильямс 72 (2:1). Корреа 89 (3:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Эрнандес Л., Карраско (Гайтан, 70), Коке, Сауль, Габи, Тьягу (Корреа, 88), Парти, Торрес (Гамейро, 63), Гризманн

Атлетик: Арризабалага, Альварес, Балензиага, Лапорт, Сан Хосе, де Маркос, Гарсия (Сусаета, 57), Беньят (Рико, 74), Итурраспе (Уильямс, 46), Адурис, Муньяин

Предупреждения:

Парти, 39; Габи, 45 - нет

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

21 мая 17:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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