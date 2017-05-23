Петер Бос: У «Аякса» есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- У нас есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед», если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу еще более интересной.

Много игроков, блиставших в 90-х, по-прежнему работают в «Аяксе» - Эдвин ван дер Сар, Марк Овермарс, Деннис Бергкамп и другие. Нынешняя команда хорошо осведомлена о славном прошлом клуба, - передает слова Боса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.