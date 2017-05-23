Лихошерстов, Мартынюк и Куркаев вошли в состав сборной России на квалификацию ЧМ-2018

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Домашние матчи сборной России в Мировой лиге перенесены из Сургута в Казань Как сообщает «Бизнес Online», Всероссийская федерация волейбола перенесла домашние матчи сборной России в Мировой лиге-2017 из Сургута в Казань.

Этап Мировой лиги перенесли из Сургута в Казань Матчи интерконтинентального этапа Мировой лиги-2017 по волейболу среди мужских команд с участием сборной России перенесены из Сургута в Казань, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб сборной России Итальянский тренер Серджио Бузато и россиянин Юрий Булычев вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Об этом сообщил «Р-Спорт» наставник национальной команды Сергей Шляпников.

Сергей Шляпников: Волков пропустит сезон в сборной Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил, что чемпион Олимпиады-2012 Александр Волков пропустит предстоящий сезон в национальной команде, так как ему нужно время на восстановление. Но сборная рассчитывает на Волкова в дальнейшем.

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Какой будет сборная России при Шляпникове? В четверг Всероссийская федерация волейбола назвала имя нового главного тренера сборной России, которым стал Сергей Шляпников.

Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболу Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.

Жиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой недели Уличенный в употреблении марихуаны бразильский волейболист требует отобрать у сборной России медали из-за мифических обвинений в допинге.

Врач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дам Ярослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения в применении допинга.

Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДА Ярослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения наших игроков в применении допинга.

Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды Известный в прошлом игрок Жиба, возглавляющий комиссию спортсменов Международной федерации волейбола, заявил, что его высказывания бразильским СМИ о желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были неправильно интерпретированы.

Павел Колобков: Заявление Жибы недостойно выдающего спортсмена Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь игроков сборной России в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.

Тарас Хтей: В 2012-м WADA неоднократно нас проверяло. Жиба занимается пиаром своего кулинарного шоу Доигровщик сборной России Тарас Хтей в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о словах бразильского волейболиста Жибы про употребление допинга российскими игроками на лондонской Олимпиаде.