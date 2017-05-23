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Лихошерстов, Мартынюк и Куркаев вошли в состав сборной России на квалификацию ЧМ-2018

Источник:  Европейская конфедерация волейболаКомментарии

Стал известен состав мужской сборной России на второй этап квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Полностью состав сборной России выглядит так: Илья Власов, Дмитрий Ковалев, Артем Вольвич, Сергей Гранкин, Артем Ермаков, Дмитрий Волков, Юрий Бережко, Вадим Лихошерстов, Дмитрий Ильиных, Максим Михайлов, Максим Жигалов, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Роман Мартынюк.

Соперниками российских волейболистов по отборочной группе D стали сборные Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии. Матчи группы пройдут 24-28 мая в Таллине.

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