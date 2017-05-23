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Лассе Шене: Каждый футболист мечтает выиграть Лигу Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Аякса» Лассе Шене поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Каждый футболист мечтает выиграть подобный турнир. Надеюсь, я стану следующим датчанином, который поднимет над головой трофей в Швеции, - передает слова Шене официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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