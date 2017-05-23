Петер Бос: Послал бы своих игроков к врачу, если бы они не нервничали перед финалом
Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился эмоциями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
- Я послал бы своих подопечных сразу же к врачу, если бы они не нервничали, ведь это их первый финал. Нервничать - это абсолютно нормально. Просто я должен сделать так, чтобы они не нервничали, - передает слова Боса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
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