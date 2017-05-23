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EHOME и EHOME.Keen исключили из ACE

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Китайская киберспортивная ассоциация (ACE) исключила команды EHOME и EHOME.Keen из своего состава.

Причиной этому послужил переход игроков Team Random Чжана «Faith_bian» Жуйда и Чжана «y`» Липина в EHOME.

Стоит отметить, что ранее ACE пожизненно отстранила игроков Team Random (бывший состав Wings Gaming) от участия в своих турнирах из-за нарушения условий контракта с организацией Wings Gaming. Игроки в одностороннем порядке расторгли контракты с организацией и стали выступать на турнирах пот тегом Team Random.

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