Перед финальным матчем Лиги Европы будет минута молчания

В память о жертвах атаки в Манчестере перед завтрашним финалом Лиги Европы УЕФА будет минута молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками.

«В память о жертвах атаки в Манчестере перед завтрашним финалом Лиги Европы УЕФА будет минута молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками. Церемония открытия финала будет существенно сокращена - так европейский футбольный союз почтит память пострадавших в Манчестере. Это означает, что шведский дуэт Axwell Λ Ingrosso не выступит перед финалом», - говорится в официальном сообщении УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.