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Дави Классен: Выполнять роль капитана в столь юном возрасте было трудно

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан «Аякса» Дави Классен поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Поначалу выполнять роль капитана в столь юном возрасте было трудно, но теперь стало полегче. И также это довольно весело, - передает слова Классена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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