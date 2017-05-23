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«Дина» стала первым финалистом ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московская «Дина» нанесла поражение югорскому «Газпрому-Югре» в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Основное время встречи, прошедшей во вторник в Югорске, завершилось вничью со счетом 2:2, а в дополнительное время победу одержали футболисты «Дины» - 2:0. У проигравших дублем отметился Иван Чишкала, а у победителей отличились Андрей Понкратов (дважды), Дмитрий Прудников и Сергей Абрамов.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Дины». Таким образом, столичный клуб стал первым финалистом чемпионата России.

Напомним, что в другой полуфинальной серии встречаются «Динамо» и «Сибиряк».

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