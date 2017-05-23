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Михаил Девятьяров: Предложение работать в женской сборной по биатлону стало неожиданностью

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России Михаил Девятьяров в интервью «Советскому спорту» подтвердил информацию о том, что он войдет в штаб женской сборной России по биатлону.

- Да, это правда. Могу сказать, что предложение войти в тренерский штаб женской биатлонной команды стало для меня полной неожиданностью. Я все-таки лыжный тренер, а биатлон немного другой вид спорта – в нем совмещается стрельба и функциональная подготовка. Для меня это будет в новинку.

- С кем-то из Федерации уже общались по поводу ваших функций?
- Я общался с представителями федерации биатлона и старшим тренером женской сборной Сергеем Коноваловым. Они заверили меня, что функции в тренерском штабе будут четко распределены. В мои обязанности войдет функциональная подготовка девушек, работа над техникой. Я надеюсь, что мой опыт в лыжных гонках пригодится команде.


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