Сергей Прядкин: За телеправа РФПЛ получает около 37 миллионов рублей

Президент РФПЛ Сергей Прядкин раскрыл некоторые детали структуры доходов за телевизионные трансляции.

– Доходы РФПЛ от трансляций на территории России составляют около 30 миллионов долларов, еще около 7 миллионов поступает от продажи телевизионных прав за рубеж.

Напомним, на днях «Советский спорт» опубликовал сравнительное исследование о бюджетах основных спортивных лиг в России.



