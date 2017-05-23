Павел Буре: Знарок должен остаться в сборной

Бывший нападающий сборной России Павел Буре, комментируя слухи о том, что кандидатура Дмитрия Квартального рассматривается в качестве преемника тренера сборной Олега Знарка, заявил в интервью «Советскому спорту», что именно Знарок должен руководить сборной на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Знарок – профессионал. Он хороший и сильный тренер. Давно тренирует и клубные команды, и сборные. Я думаю, нет смысла его менять. Непонятно еще, какая будет Олимпиада – настоящая или нет. В любом случае, Знарок должен остаться у руля нашей сборной и быть главным тренером на Олимпийских играх, – заявил Буре.