Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малькова сменит швейцарский «Волеро» на саратовский «Протон»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Агент Боян Симурина сообщил, что российская волейболистка Ирина Малькова перейдет из швейцарского «Волеро» в саратовский «Протон», сообщает «Р-Спорт».

Малькова стала чемпионкой Швейцарии с «Волеро» в 2017 году, а ранее дважды побеждала в чемпионате России и выигрывала Лигу чемпионов с казанским «Динамо». За «Протон» волейболистка уже выступала с 2011 по 2013 годы.

За «Волеро» Ирина Малькова выступала с 2016 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ирина Малькова перешла в швейцарский «Волеро»Центральная блокирующая казанского «Динамо» Ирина Малькова заключила контракт со швейцарским «Волеро».«Начали матч в обычном состоянии боязни соперника». Обзор 19-го тура суперлиги«Начали матч в обычном состоянии боязни соперника». Обзор 19-го тура суперлигиМосковское «Динамо» громит «Протон», очередной перл тренера «Омички», краснодарское «Динамо» в четверке лучших – итоги 19-го тура суперлиги.Гамова и Соколова вошли в состав сборной России на Гран-при25 волейболисток вошли в список заявленных для участия в Гран-при в составе сборной России.
Футбол
Сергей Прядкин: За телеправа РФПЛ получает около 37 миллионов рублей
Футзал
«Дина» стала первым финалистом ЧР
Футбол
Перед финальным матчем Лиги Европы будет минута молчания
Волейбол
Лихошерстов, Мартынюк и Куркаев вошли в состав сборной России на квалификацию ЧМ-2018
все новости
Ирина Малькова
Ирина Мальковавсе новости