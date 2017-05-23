Малькова сменит швейцарский «Волеро» на саратовский «Протон»
Агент
Боян Симурина сообщил, что российская волейболистка Ирина
Малькова перейдет из
швейцарского «Волеро» в саратовский «Протон», сообщает «Р-Спорт».
Малькова стала чемпионкой Швейцарии с «Волеро» в 2017 году, а
ранее дважды побеждала в чемпионате России и выигрывала Лигу чемпионов с казанским «Динамо». За «Протон» волейболистка уже
выступала с 2011 по 2013 годы.
За «Волеро» Ирина Малькова выступала с 2016 года.
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