Малькова сменит швейцарский «Волеро» на саратовский «Протон»

Агент Боян Симурина сообщил, что российская волейболистка Ирина Малькова перейдет из швейцарского «Волеро» в саратовский «Протон», сообщает «Р-Спорт».

Малькова стала чемпионкой Швейцарии с «Волеро» в 2017 году, а ранее дважды побеждала в чемпионате России и выигрывала Лигу чемпионов с казанским «Динамо». За «Протон» волейболистка уже выступала с 2011 по 2013 годы.

За «Волеро» Ирина Малькова выступала с 2016 года.