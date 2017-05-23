Илья Воробьев: Сборная России была близка к тому, чтобы выиграть чемпионат мира

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев оценил выступление сборной России на прошедшем чемпионате мира.

- На чемпионате мира мы показывали очень интересный хоккей. Действительно, мы были близки к тому, чтобы выиграть этот турнир, но нам немножко не хватило победного опыта. Также порой ребята зарабатывали ненужные удаления. Здесь ведь одно дело просто выходить и играть, а совсем другое дело - брать и выигрывать.

В составе было много ребят, довольно молодых, для которых это был первый подобный турнир в карьере. Для них было не просто отвечать перед всей страной за результат. Мы ведь сами знаете какой народ: либо любим, либо ненавидим. А так парни большие молодцы, что справились с давлением и смогли завоевать бронзовые медали. В любом случае, каждому игроку подобный опыт будет полезен, - сказал Воробьев в интервью «Спорт FM».

Напомним, что на завершившемся в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею сборная Росси заняла третье место.