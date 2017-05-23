Сергей Рыжиков: Не знаю, будем ли работать с Грасией в следующем сезоне

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своих впечатлениях от работы с наставником казанского клуба Хави Грасией.

- У меня только положительные впечатления от работы под руководством Хави Грасии. Хотя я не знаю, будем ли мы с ним работать в следующем сезоне. Но иностранному специалисту очень сложно адаптироваться в России. Это порой касается и игроков. К сожалению, в нашем клубе не нашлось человека, который мог бы помочь Грасии и рассказать все тонкости об РФПЛ. Посмотрим, что будет дальше, - приводит слова Рыжикова «Спорт FM».

Напомним, что по итогам сезона «Рубин» занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.