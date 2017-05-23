Николай Валуев: Если «Спартак» победит и в следующем сезоне, тогда это серьезно

Известный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопросы «Советского спорта» по футбольной тематике.

– Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счету, «Спартак» это или «Динамо» – не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но «фанатские темы» не для меня. К «ультрас» я себя не отношу.

Про «Спартак» скажу следующее: то, что они стали чемпионами – не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьезно. Это уже будет тенденция, – заявил Валуев.

Интервью с известным боксером – в ближайшие часы на сайте «Советского спорта».