Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентом

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Обреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА Уик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА

Яннис Сферопулос: Мы разочарованы результатом, но гордимся тем, что сумели пробиться в финал Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение от «Фенербахче» (64:80) в финале Евролиги.

Центровой «Фенербахче» Удох признан MVP Евролиги Самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги признан центровой «Фенербахче» Экпе Удох. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом» О чем говорили в раздевалке ЦСКА после игры с «Реалом», принесшей армейцам третье место в Евролиге.

«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и стал победителем Евролиги Финальный матч баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 80:64 в пользу «Фенербахче».

Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна команда Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.

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Милош Теодосич: О своем будущем подумаю через пару недель Защитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что пока не думал о вариантах продолжения карьеры после этого сезона.

Милош Теодосич: Нам обязательно надо было обыграть «Реал» Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился мнением о победе ЦСКА над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.

Михаил Кулагин: Рад, что набрал первые очки в «Финале четырех» Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал свое появление на площадке в матче за 3-е место против мадридского «Реала».

Никита Курбанов: Не знаю, как настраивался «Реал», но мы очень хотели выиграть Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу армейцев в матче за 3-е место в «Финале четырех» Евролиги.

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Семен Антонов: Немного волновался, ведь это – мой первый «Финал четырех» Форвард ЦСКА Семен Анторов поделился впечатлениями от выступления в Стамбуле.

Виктор Хряпа: У ЦСКА было больше эмоций Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу своей команды над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.

Аарон Джексон: Перед матчем Ватутин объяснил нам, что победа важна для престижа ЦСКА Защитник ЦСКА Аарон Джексон поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.