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Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентом

Источник:  Eurohoops.netКомментарии

Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт по окончании текущего сезона станет свободным агентом, сообщает Eurohoops.

Напомним, что «Дарушафака» потеряла шансы на выступление в следующем сезоне в Евролиге и, вероятно, сменит курс развития, став фарм-клубом «Фенербахче». Сам Блатт намерен тренировать в клубе, преследующем высокие цели и выступающем в Евролиге.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Дэвид Блатт может возглавить московский ЦСКА. Армейцы стали бронзовыми призерами этого сезона Евролиги.

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