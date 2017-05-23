Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентом
Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт по окончании текущего
сезона станет свободным агентом, сообщает Eurohoops.
Напомним, что «Дарушафака» потеряла шансы на выступление в следующем
сезоне в Евролиге и, вероятно, сменит курс развития, став фарм-клубом «Фенербахче».
Сам Блатт намерен тренировать в клубе, преследующем высокие цели и выступающем
в Евролиге.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Дэвид Блатт может
возглавить московский ЦСКА. Армейцы стали бронзовыми призерами этого сезона
Евролиги.
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