Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органов

Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден, скончавшийся после ДТП, завещал свои органы нуждающимся. Об этом сообщает итальянский портал Askanews.

По информации издания, семья 35-летнего американца дала согласие на процедуры, необходимые для донорства.

Ники Хэйден скончался в больнице на 36-м году жизни. На прошлой неделе спортсмена сбил автомобиль, когда он с друзьями катался на велосипеде неподалеку от итальянского города Римини.

Напомним, Хэйден – победитель чемпионата мира в классе MotoGP 2006 года.