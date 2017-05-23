Полиция: взрыв в Манчестере совершил местный житель Салман Абеди

Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс сообщил, что местный житель Салман Абеди подозревается в совершении взрыва на «Манчестер Арене».

«Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем», - приводит BBC слова Хопкинса.

Известно, что у Абеди есть по меньшей мере три родных брата. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, том числе - в доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск.

По словам представителя манчестерской полиции, ее основная задача сейчас - определить, действовал ли злоумышленник в одиночку или же у него были сообщники.

В связи с взрывом арестован 23-летний мужчина в Чорлтоне, на юге Манчестера, однако подробности ареста не сообщаются.

Иэн Хопкинс заявил, что пока тело Абеди не было официально идентифицировано, поэтому он воздержится от дальнейших комментариев.

Теракт в Манчестере произошел 22 мая вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России и Британии экстремистская группировка «Исламское государство».