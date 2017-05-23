Полиция: взрыв в Манчестере совершил местный житель Салман Абеди
Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс сообщил, что местный житель Салман
Абеди подозревается в совершении взрыва на «Манчестер Арене».
«Мы подозреваем
22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так
что больше ничего мы по этому поводу не комментируем», - приводит BBC слова Хопкинса.
Известно, что у Абеди есть по меньшей
мере три родных брата. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, том числе - в
доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск.
По словам представителя манчестерской
полиции, ее основная задача сейчас - определить, действовал ли злоумышленник в
одиночку или же у него были сообщники.
В связи с взрывом арестован 23-летний
мужчина в Чорлтоне, на юге Манчестера, однако подробности ареста не сообщаются.
Иэн Хопкинс заявил, что пока тело Абеди
не было официально идентифицировано, поэтому он воздержится от дальнейших
комментариев.
Теракт в Манчестере произошел 22 мая
вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
По последним данным, в результате взрыва
на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, около 120 получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя
запрещенная в России и Британии экстремистская группировка «Исламское
государство».