Сидни Кросби: Победа есть победа, и неважно, с каким счетом она одержана

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Оттава» покажет свою лучшую игру.

- Победа есть победа, и неважно, с каким счетом она одержана. Мы думаем только о следующей игре, в которой нам будет противостоять отчаянная группа людей. Без способности восстанавливаться после таких поражений в финал конференции не выходят. Они покажут свою лучшую игру, и мы должны ответить тем же. Крайне важно будет хорошо начать матч. Это важный фактор, который доказывал свою значимость в предыдущих встречах, – сказал Кросби в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, что после пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Питтсбурга».