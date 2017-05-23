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Квитова восстановилась после ножевого ранения и сыграет на Уимблдоне

Источник:  ReutersКомментарии

Менеджер Кэти Спеллмэн сообщила, что ее клиент - чешская теннисистка Петра Квитова, восстановившаяся после ножевого ранения, готова принять участие в Уимблдонском турнире.

«Петра готова выступить на Уимблдоне. А на этой неделе она примет решение относительно выступления на Открытом чемпионате Франции», - сообщает Reuters.

Квитова была ранена в собственном доме в чешском Простееве в результате нападения неизвестного. Теннисистка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов.

Квитова, побеждавшая на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах, будет включена в список участниц турнира нынешнего сезона.

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