Effect анонсировала обновленный состав по Dota 2

Команда Effect представила обновленный состав команды по Dota 2.



К Арсению «ArsZeeqq» Усову и Андрею «Afoninje» Афонину присоединились Игорь «Maden» Моденов, Алексей «nongrata» Васильев и Ринат «KingR» Абдуллин.



Maden уже выступал за Effect и выигрывал «КиберБитву МегаФон» в состве команды. Nongrata ранее играл в sQreen's Squad и Double Dimension, а KingR являлся игроком Team Empire. Владимир «RodjER» Никогосян, ранее выступавший в Effect, перешел в Team Empire.



«Я рад приветствовать парней в нашей организации. При тестировании игроков мы старались подобрать оптимальный состав на текущий сезон, чтобы показать самые высокие результаты.



Возможно, можно было бы обойтись и без замен, но в спорте, где идет гонка за звание лучшего, профессиональные организации обязаны быть готовы и на такой шаг, как замена игрока. И это нормально, потому что на данный момент нам нужна встряска, Effect необходима свежая кровь, и мы отчётливо видим перспективы при работе с ребятами. Уверен, что новые громкие победы не заставят нас долго ждать.



Также хотелось бы поблагодарить руководство Team Empire за профессиональную позицию при переговорах», — прокомментировал менеджер команды Александр Колос.