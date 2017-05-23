Тер-Закарян возглавил «Монпелье»

Бывший защитник сборной Армении, а ныне тренер Мишель Тер-Закарян стал главным тренером «Монпелье», сообщает официальный сайт французской команды.



54-летний специалист, имеющий гражданства Франции и Армении, сменил на посту наставника «Монпелье» Жана-Луи Гассе, который ушел в отставку по окончании сезона.



В бытность игроком Тер-Закарян на протяжении десяти лет выступал за «Монпелье». По окончании спортивной карьеры он работал в качестве тренера в «Монпелье» с юношеской и молодежной командами. Впоследствии возглавлял французские «Нант» и «Клермон». В завершившемся сезоне Тер-Закарян тренировал «Реймс», который под его руководством финишировал седьмым во втором по силе эшелоне французского футбола.



«Монпелье» в минувшем сезоне Лиги 1 стал 15-м.