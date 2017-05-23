Тер-Закарян возглавил «Монпелье»
Бывший
защитник сборной Армении, а ныне тренер Мишель Тер-Закарян стал главным
тренером «Монпелье», сообщает официальный сайт французской команды.
54-летний
специалист, имеющий гражданства Франции и Армении, сменил на посту наставника «Монпелье»
Жана-Луи Гассе, который ушел в отставку по окончании сезона.
В бытность
игроком Тер-Закарян на протяжении десяти лет выступал за «Монпелье». По
окончании спортивной карьеры он работал в качестве тренера в «Монпелье» с юношеской
и молодежной командами. Впоследствии возглавлял французские «Нант» и «Клермон».
В завершившемся сезоне Тер-Закарян тренировал «Реймс», который под его
руководством финишировал седьмым во втором по силе эшелоне французского
футбола.
«Монпелье» в минувшем сезоне Лиги 1 стал 15-м.
Матч
Голы
Бамба Ж. 82 (1:0). Тэт 88 (2:0).
Состав
Анже: Летеллье, Сиссоко И., Траоре И., Томас, Маньяни, Манку, Н'Дойе, Сантамария (Тэт, 75), Пепе (Беригу, 69), Дьедиу (Бамба Ж., 59), Токо Экамби
Монпелье: Журдрен, Покорны, Мукиэле, Конгре, Будебуз, Скири, Сессеньон (Камара, 83), Пасси, Муние (Иконе, 70), Мбенза, Долли (Сансон, 76)
Предупреждения:
Судья:
Лионель Жаффредо (Франция)
Место и дата
20 мая 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция