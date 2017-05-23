Витиньо задумывается об уходе из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо в интервью изданию GloboEsporte откровенно рассказал о своем будущем, а также вспомнил о периоде, когда он только перешел в московский клуб.

– Когда только перешел в ЦСКА, большая часть команды состояла из легионеров. Было лишь несколько россиян, которые играли не так много. В ЦСКА была приверженность к иностранцам. В частности, к бразильцам, которые тут играли раньше: Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Дуду, Рамон. После них меня взяли в команду с надеждой на мой талант и мастерство, которое я показывал в Бразилии. В ЦСКА были очарованы бразильцами и нашим футболом.

Будет ли шагом назад мое возвращение в Бразилию или в планах остаться в России, чтобы перейти в более сильный европейский клуб? У меня есть разные варианты. Когда какой-то клуб собирается меня приобрести – рассматриваю это как возможность. Оцениваю предложение со всех точек зрения. Важно получать такие предложения, поскольку это означает признание твоей работы. Если когда-нибудь передо мной встанет выбор перехода в другой клуб, подумаю над лучшим для себя вариантом. Соглашусь уйти, если это интересно и поможет мне в осуществлении мечты. Не важно, это Россия или Бразилия. Многое зависит от того, что ты показываешь на поле.