РФС разрешил Габулову прибыть в сборную после переходных игр

Российский футбольный союз (РФС) разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову приехать в расположение национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций после переходных матчей клуба за право сохранить прописку в РФПЛ, сообщает «Тульский футбол».



Напомним, что Габулов вошел в расширенный состав сборной России вместо получившего травму вратаря «Зенита» Андрея Лунева. С 26 мая по 3 июня национальная команда будет готовиться в Австрии к Кубку конфедераций.



Переходные матчи «Арсенала» и красноярского «Енисея», представляющего ФНЛ, за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/2018 состоятся 25 и 28 мая.