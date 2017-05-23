РФС разрешил Габулову прибыть в сборную после переходных игр
Российский
футбольный союз (РФС) разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову
приехать в расположение национальной команды для подготовки к Кубку
конфедераций после переходных матчей клуба за право сохранить прописку в РФПЛ,
сообщает «Тульский футбол».
Напомним,
что Габулов вошел в расширенный состав сборной России вместо получившего травму
вратаря «Зенита» Андрея Лунева. С 26 мая по 3 июня национальная команда будет готовиться
в Австрии к Кубку конфедераций.
Переходные матчи «Арсенала» и красноярского «Енисея», представляющего ФНЛ, за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/2018 состоятся 25 и 28 мая.
Матч
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция
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