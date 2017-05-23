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РФС разрешил Габулову прибыть в сборную после переходных игр

Источник:  «Тульский футбол»Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову приехать в расположение национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций после переходных матчей клуба за право сохранить прописку в РФПЛ, сообщает «Тульский футбол».

Напомним, что Габулов вошел в расширенный состав сборной России вместо получившего травму вратаря «Зенита» Андрея Лунева. С 26 мая по 3 июня национальная команда будет готовиться в Австрии к Кубку конфедераций.

Переходные матчи «Арсенала» и красноярского «Енисея», представляющего ФНЛ, за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/2018 состоятся 25 и 28 мая.

Матч

Енисей - Арсенал

Место и дата

25 мая 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция

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